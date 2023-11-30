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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den flaş play-off açıklaması! - Futbol Haberleri

        TFF'den flaş play-off açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İçinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 22:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:33
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        TFF'den play-off açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, "30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz." satırları dikkat çekti.

        TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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