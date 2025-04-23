LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da bugün gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili herhagi bir erteleme kararı olmadığını belirtti. Konuya ilişkin Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.