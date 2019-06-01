Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir, "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." dedi.

Genel kurulda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir, teşekkür konuşması yaptı.

Özdemir, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun.' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır. İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Yönetim Kurulu (Asıl)

1) Servet Yardımcı

2) Mehmet Baykan

3) Erdal Bahçıvan

4) Erhan Kamışlı

5) Yılmaz Büyükaydın

6) Ali Düşmez

7) Mustafa Çağlar

8) İsmail Erdem

9) Mustafa Hacıkerimoğlu

10) Nuri Akın

11) Eşref Selim Soydan

12) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu

13) Onur Alkın Kalkavan

14) Hamit Altıntop

Yönetim Kurulu (Yedek)

1) Mete Düren

2) Ensar Saral

3) Şahin Kartal

4) İbrahim Şahinkaya

5) Kamuran Yazıcı

6) Mustafa Bozbağ

7) Fatih Maden

8) Mehmet Serdar Binnet

9) İsmail Ergüneş

10) Yakup Şimşek

11) Şevki Bostan

12) İlyas İleri

13) Cevat Ay

14) İnanç Erol

Denetleme Kurulu (Asıl)

1) Mehmet İlker Aycı

2) Bünyamin Bozgeyik

3) İbrahim Türkiş

4) Murat Tanrıverdi

5) Abdülcahit Şahin

Denetleme Kurulu (Yedek)

1) Tuncay Karartı

2) Ömer Bekir Güder

3) Ahmet Hilmi Yücesoy

4) Hasan Er

5) Mustafa Süreyya Durukan

OYLAMA ÖNCESİ KONUŞMA

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan seçimli genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Nihat Özdemir, "Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır." dedi.

Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına bir önceki dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

İlk spor yöneticiliğine Ankaragücü'nde başladığını, Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldığını ve TFF'de de 4 yıl başkan vekilliği yaptığını hatırlatan Özdemir, "Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için federasyon başkanlığına aday olarak sizlerin huzurundayım." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır. Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol ikilimi için 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim." sözlerini kullanan Nihat Özdemir şu ifadeleri kaydetti:

"Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için milli bir değerdir. Bu değeri de korumamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken, adil olmaktan geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için de öncelikle Türk futbol ailesine sağ duyuya çağırıyorum. Yeni dönemle, yeni milli ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan milli birlik ve beraberliği en güçlü şekilde yaşatmamız gerekiyor. Hedefimiz Türk futbolunu yukarılar çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olacaktır. Daha başarılı bir Türk futbolu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım."

Futbol ailesi olarak, federasyon dışındaki tüm liglerdeki kulüpler birlikleri ile ortak paydaşları bulunduğunun da altını çizen Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu paydaşlarla çok iyi diyaloglar sürdürerek görevimize devam etmek istiyoruz. Mutlak suretle kurumsal çalışma düzeni bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Tüm kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmasına büyük önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerimizde hizmet vermeye devam edecektir. Kulüp lisans kurulunda da gerekli reformlar için tüzük değişiklikliklerini hazırladık. Burada sizlerin onayına sunarak gerekli tasdiki almış bulunmaktayız. Kurullarımızdaki arkadaşlarımızı seçerken en önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık arkadaşlarımızı bu görevlere getireceğiz. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için yeni komiteler kurarak etkin bir çalışma ortamı oluşturacağız. UEFA'daki gibi yeni bir organizasyon şemasıyla yola devam etmek istiyoruz. Komitelerimizi oluşturacağız, hiçbir şekilde günlük işlere karışmayacak profesyonel arkadaşlarımız olacak. MHK ve kulüp lisans kurulunda da reformları yapmamızın da şart olduğunu biliyorum. Beş büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de bir komiteyi kurmayı planlıyoruz. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK'den, profesyonel arkadaşlarımızdan, kulüp lisans temsilcilerimizden hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız. Bu komitenin raporuna göre de MHK'nin 3 yıllık master planını yapıp, bunu kamuoyuna sunmayı hedeflemekteyiz."

TOPLANTIDA YAŞANANLAR

Genel kurulda TFF eski başkanı Hüsnü Güreli açılışı yaptı.

Genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF eski başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Toplantıyı yönetmesi için divan kurulu başkanlığına Mehmet Baykan seçildi.

NİHAT ÖZDEMİR TEK ADAY

Seçime katılabilmek için gereken 294 delegeden 5’te 1’inin imzasını alma şartını yalnızca Nihat Özdemir yerine getirirken, Özdemir seçime tek aday olarak girdi.

Özdemir'in listesi: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Hamit Altıntop, Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Hacıkerimoğlu, Alkın Kalkavan, Erdal Bahçıvan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Yılmaz Büyükaydın, İsmail Erdem.

DEMİRÖREN VE GÜRELİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlıkları dönemiyle ilgili Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli için ibra oylaması yapıldı. İki isim de ibra edildi.

TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

GÜRELİ: "TFF KULÜPLERE 534 MİLYON LİRA AKTARDI"

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Hüsnü Güreli, federasyonun son 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardığını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan eski başkan Güreli, eski başkan Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından 1 Mart'tan bu yana TFF Başkanlığı'nı yürüttüğünü ifade etti.

TFF'nin bir önceki seçimli genel kuruldan bu yana daima kulüplerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Güreli, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı." dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) konusunda da görüşlerini dile getiren Güreli, şunları aktardı:

"Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz."

"EURO 2020'YE KATILACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

MHK'nin elini güçlendirmek için hakemlerin adedini artıracak yeni talimatı yayınladıklarını hatırlatan Hüsnü Güreli, "Bu sayede genç hakemler de bu sisteme dahil olacak. Buradaki rekabet muhakkak ki sisteme olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF eski başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Takım için Türkiye'nin en önemli hocalarından Şenol Güneş ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

KULÜPLERİN FİNANSAL PROBLEMLERİ

Eski başkan Güreli, Türk kulüplerinin finansal problemlerine çözüm olmak adına finansal fair play ve lisans talimatını hazırladıklarını ifade etti.

Güreli, şöyle devam etti:

"Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal fair play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF Statüsü'nde Bankalar Birliğinin bizden istediği değişiklikleri yaptık."

TFF eski Başkanı Hüsnü Güreli, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası ve TFF'nin sponsorlarına teşekkür etti.