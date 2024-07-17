TFF başkanlık seçimi ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları kimler?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Ankara'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde, "TFF başkanlık seçimi ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları kimler?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. TFF başkanlık seçimi adayları ve seçimin gerçekleşeceği tarihi haberimizde derledik. İşte 2024 TFF başkanlık seçimi tarihi...
- 1
TFF'nin yeni başkanı belli oluyor. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aday olduğu seçimde Servet Yardımcı seçimden çekilme kararı almıştı. Peki, "TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta 2024? Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları kimler?" İşte TFF başkan adayları ve başkanlık seçiminin gerçekleceği tarih...
- 2
TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
- 3
TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Konuyla ilgili TFF açıklaması şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.
-
- 4
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;
- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 5
SERVET YARDIMCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.