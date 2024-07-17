Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
Kütahya'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı 46 yaşındaki Bahattin G., eski muhtar 52 yaşındaki Fethi Tarım'ı, aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurup öldürdü. Cinayet şüphelisi Bahattin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
Kütahya'da olay Emet ilçesinde meydana geldi. Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı.
İKİ MUHTAR FARKLI KİŞİLERLE ANLAŞTIEski muhtar Fethi Tarım hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım (52) ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım’ı vurdu.
ESKİ MUHTAR OLAY YERİNDE ÖLDÜFethi Tarım'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.
YENİ MUHTAR GÖZALTINA ALINDIYeni muhtar Bahattin G., gözaltına alındı.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım’ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.