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Kütahya'da olay Emet ilçesinde meydana geldi. Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı.

İKİ MUHTAR FARKLI KİŞİLERLE ANLAŞTI Eski muhtar Fethi Tarım hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım (52) ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım’ı vurdu.

ESKİ MUHTAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ Fethi Tarım'ın cenazesi morga kaldırıldı. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

YENİ MUHTAR GÖZALTINA ALINDI Yeni muhtar Bahattin G., gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım’ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.