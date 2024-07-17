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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya haberleri: Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!

        Kütahya'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı 46 yaşındaki Bahattin G., eski muhtar 52 yaşındaki Fethi Tarım'ı, aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurup öldürdü. Cinayet şüphelisi Bahattin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:32
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        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
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        Kütahya'da olay Emet ilçesinde meydana geldi. Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı.

        İKİ MUHTAR FARKLI KİŞİLERLE ANLAŞTI

        Eski muhtar Fethi Tarım hayatını kaybetti.
        Eski muhtar Fethi Tarım hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım (52) ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım’ı vurdu.

        ESKİ MUHTAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Fethi Tarım'ın cenazesi morga kaldırıldı.
        Fethi Tarım'ın cenazesi morga kaldırıldı.

        Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

        YENİ MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

        Yeni muhtar Bahattin G., gözaltına alındı.
        Yeni muhtar Bahattin G., gözaltına alındı.

        Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım’ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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