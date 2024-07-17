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        Haberler Dünya Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu: Kirliliğiyle gündemdeki Sen Nehri'nde yüzdü | Dış Haberler

        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu: Kirliliğiyle gündemdeki Sen Nehri'nde yüzdü

        Paris Belediye Başkanı Hidalgo, olimpiyatların yapılacağı ve kirliliği gündem olan Sen Nehri'nde yüzdü. Hidalgo, 1923'ten bu yana yüzmenin yasak olduğu nehrin, temiz ve olimpiyatlara hazır olduğunu kanıtlamak için verdiği sözü tuttu ve nehirde yüzdü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:35
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          Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, farklı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan ancak kirlilik tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Sen Nehri'nde yüzdü.

        • 2

          Kirlilik seviyesi nedeniyle Sen Nehri'nin, Olimpiyatlar sırasında yüzmeye elverişli olup olmayacağına ilişkin endişeler sürerken; Hidalgo, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdiği sözü tuttu ve nehirde yüzdü.

        • 3

          Hidalgo, o anları izlemeye gelen vatandaşların tezahüratları eşliğinde deniz gözlüğünü takarak Paris Valisi Marc Guillaume ile Sen Nehri'ne girdi.

        • 4

          Paris Belediye Başkanı, 13 Temmuz'da Sen Nehri'nde yüzen Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera gibi mayo yerine dalgıç kıyafeti giymeyi tercih etti.

        • 5

          1923'TEN BU YANA YÜZMEK YASAKTI

          Fransa, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül'de Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, spor müsabakalarının çoğunun başkent Paris ve çevre kentlerde düzenlenmesi bekleniyor.

        • 6

          1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Paris'ten geçen Sen Nehri, 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreni, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.

        • 7

          MACRON DA YÜZECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

          Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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