Beşiktaş transferi bitirdi! Can Keleş...

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Can Keleş ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, kulübü Fatih Karagümrük ile de el sıkıştı.

İstanbul ekibi ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, bu transfer için 2.5 milyon Euro ödeyecek.

22 yaşındaki futbolcu ile ise 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.