Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın'da 4 kişiyi çekiçle yaraladığı suçlamasıyla yakalanan televizyon tamircisi tutuklandı

        Aydın'da 4 kişiyi çekiçle yaraladığı suçlamasıyla yakalanan televizyon tamircisi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir televizyon tamircisi, gittiği evdeki aileye çekiçle saldırdı. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alınmış 1 kişi ağır yaralanmıştı. 4 kişiyi çekiçle yaraladığı suçlamasıyla yakalanan televizyon tamircisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan televizyon tamircisi tutuklandı.

        Kardeşköy Mahallesi'nde, dün, H.D. (65) ile eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. (46), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

        Ayrıca olayda kullanılan çekiç ile H.D. ve eşi N.D'nin telefonlarının ise evin bitişiğindeki ahırda bulunduğu belirtildi.

        REKLAM

        OLAY

        Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi N.D, kızı H.G. ve torunu B.G'yi vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde bulmuştu.

        Aile, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

        Çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nazilli
        #çekiçli saldırgan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Habertürk Anasayfa