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        Haberler Yaşam Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif

        Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı

        Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Son olarak kazılarda, içinde 5 mezarın yer aldığı 7 metre genişliğinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:26
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          Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde 2020'de başlatılan Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi kapsamında bu yıl da çalışmalara başlandı.

        • 2

          Ahlat Müzesi başkanlığınca yürütülen çalışmalarda 42 akademisyen, 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı alanı tespit etmek için titiz bir şekilde çalışıyor.

        • 3

          Yüzey araştırmalarını tamamlayan ekip, Afşin Mahallesi'ndeki alanda başlattıkları kazılarda, içinde 5 mezarın yer aldığı 7 metre genişliğinde yeni bir anıtsal mekana ulaştı.

        • 4

          "BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 650 METAL OBJE AHLAT MÜZESİ'NE TESLİM EDİLDİ"

          Projenin bilimsel danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak yerini tespit etmek için beş yıldır kazı yaptıklarını söyledi.

        • 5

          Çalışmalara 12 üniversiteden akademisyenin katıldığını anlatan Çevik, "Türkiye'deki en geniş, ilk kapsamlı savaş alanı arkeolojisini yürütüyoruz. Büyük zaferin yerini gerçek zaman ve gerçek mekana bağlı olarak tespit etmeyi amaçlıyoruz.

        • 6

          Hem savaşın izini teşkil eden metal objelere hem de savaşın yol açtığı insan kayıplarına yönelik çalışma yapıyoruz. Şu an kazı yaptığımız alan savaşın insan kayıplarına ilişkin olduğunu düşündüğümüz bir alan" dedi.

        • 7

          Bu yıl yeni ortaya çıkardıkları bir mekanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlatan Çevik, şunları kaydetti:

        • 8

          "Burası en ilginç gördüğümüz alan. Çünkü güçlü bir mimari yapıyla çevrelenen 5 mezarın kapaklarına ulaştık. Burası daha çok, anıtsal duran bir yer. Henüz kapakları açmadığımız için neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dikkatimizi çeken bir mevki. Hedefimiz Selçuklu Şehitliği olma ihtimalinin olup olmadığını belirlemek.

        • 9

          Bugüne kadar yaklaşık 650 metal obje Ahlat Müzesi'ne teslim edildi. Bunların içinde ok ve mızrak uçları, kılıç parçaları, kamalar, balta, gür başları gibi pek çok değişik ebatta savaş objesi var. En önemlisi de Bizans İmparatoru Diyojen'in baskı mührüydü. 38 gramlık kurşun bir mühür. Savaşın burada olduğunu belgeleyen deliller bunlar. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde Malazgirt Savaşı'nın yerinin noktasal olarak tespitine ilişkin hedefe ulaşmaya çalışıyoruz."

        • 10

          "BU ANITSAL MİMARİ YAKLAŞIK OLARAK 7 METRE BOYUTLARINDA"

          Kazı Saha Sorumlusu uzman arkeolog Muhammed Dolmuş da kazıda birçok mezar kalıntılarına rastladıklarını ifade etti.

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          Buluntuları laboratuvarda incelediklerini belirten Dolmuş, şöyle konuştu:

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          "Yaptığımız kazılarda şimdiye kadar rastlamadığımız bir anıtsal mimariyle karşılaştık. Bu anıtsal mimari yaklaşık 7 metre boyutlarında, kare bir yapıya sahip. Bu anıtsal mimarinin içinde şimdiye kadar 5 mezar tespit ettik. Bu mezarlarımızın da açılmasıyla çalışmalarımızı bu yıl için tamamlamayı düşünüyoruz."

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