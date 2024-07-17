Son dakika haberi Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!

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Transferde gaza basan Fenerbahçe, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin'i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Fransız kanat oyuncusunun kiralık transferi için Al Ahli ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.''

KİRALAMA BEDELİ 8 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, transferin mali detaylarını da KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8 milyon Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. Oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi. REKLAM SAINT-MAXIMIN KİMDİR?

Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti. Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı. Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu. İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.2 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.