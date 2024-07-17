Kral Charles, hükümetin programını sundu: İşçi Partisi'nden birçok yeni vaat
Kral Charles, parlamentonun açılışını görkemli bir seramoniyle gerçekleştirdi. 14 yıl sonra seçilen İşçi Partisi hükümetinin programını sunan Kral III. Charles, hükümetinin başta Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki iyileştirmeler olmak üzere hayat pahalılığı ve konut sorunu dahil birçok problemi çözeceğini vurguladı. Geleneklere göre Birleşik Krallık'ta Kral ya da Kraliçe, seçilen hükümnetin yazdığı programı okuyor.
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Kral Charles, Başbakan Keir Starmer'ın önümüzdeki yıl için planlarını özetleyerek, ekonomiyi büyütmeye ve konut sıkıntısından hayat pahalılığı krizine kadar sorunlarla mücadele etmeye odaklanan bir hizmet hükümeti sözü verdi.
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Elmas işlemeli İmparatorluk Devlet Tacı ve uzun kızıl bir cübbe giyen Kral Charles, Lordlar Kamarası'nın üst katındaki altın bir tahtta, gösterişli bir törenle konuşmasını yaptı.
Konuşmada İşçi Partisi'nin daha fazla konut ve altyapı projesi inşa ettireceği, işçi haklarını güçlendireceği ve yeni bir sanayi stratejisi oluşturacağı belirtildi.
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Kral, hedefin "Birleşik Krallık'ın tüm uluslarında ve bölgelerinde yaşam standartlarının yükseldiğini görmek" olduğunu söyledi. Ülke genelinde yıllardır tartışma konusu olan ve uzmanlarca 'çöktüğü' belirtilen Ulusal Sağlık Sistemi ile ilgili de konuşan Kral Charles, "Hükümetim Ulusal Sağlık Sistemi'ni geliştirecek. Hizmet herkese sağlanacak. Fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlığa da odaklanılacak" dedi.
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Starmer, Kral'ın konuşmasında açıklanan önlemlerin "Birleşik Krallık'ı frenlemekten kurtaracağını" ve ekonomik büyümeyi teşvik ederek "ülkenin dört bir yanındaki insanlar için zenginlik yaratacağını" söyledi.
Konuşma, kamu harcama kurallarının uygulanmasına yönelik tedbirler ve Birleşik Krallık'ın son dönemdeki hayat pahalılığı krizini tetikleyen elektrik faturası fiyat artışlarının tekrarlanmasını önlemeye yönelik diğer tedbirler de dahil olmak üzere 35'ten fazla yasa tasarısını içeriyor.
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Mevzuat ayrıca, Birleşik Krallık'a yatırım çekmek için bir fonun başlatılması ve 2030 yılına kadar temiz enerjiyi artırmakla görevli bir kamu kuruluşunun kurulması gibi daha önce yapılan duyuruları da detaylandırdı.
İşçi Partisi zorunlu konut inşası hedeflerinin geri getirileceğini, İngiltere'nin çok kötü yönetilen demiryolu hizmetlerini yeniden ulusallaştırma planlarını ve yeni bir sınır güvenliği komutanlığı için işe alımların başlatılacağını duyurdu.
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Starmer, Muhafazakârların İngiltere'ye gelen insanları Manş Denizi üzerinden Ruanda'ya tek yönlü bir yolculuğa gönderme planını iptal etti. Tartışmalı plan birçok yasal zorlukla karşılaştı ve tek bir uçuş bile gerçekleşmeden Birleşik Krallık'a birkaç yüz milyon sterline mal oldu.
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Sıfır saat sözleşmelerinin yasaklanması ve kiracılar için güçlendirilmiş korumalar da dahil olmak üzere işçi haklarını artırmaya yönelik bir yasa tasarısı da programa dahil edildi.
Starmer ülkenin eskiyen altyapısını ve yıpranan kamu hizmetlerini düzeltme sözü verdi, ancak kişisel vergileri artırmayacağını söyledi.
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Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve tüm hükümet bütçelerinin önceden bağımsız denetime tabi tutulmasını sağlayacak bir yasa çıkarılması planlanıyor. Institute for Government düşünce kuruluşunda kıdemli araştırma görevlisi olan Jill Rutter, bunu "Liz Truss karşıtı yasa tasarısı" olarak adlandırdı.
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Hükümet ayrıca, İşçi Partisi'nin seçim vaatlerinden biri olan seçilme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın siyasi sisteminde önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.
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