İzmir'de olay, Torbalı ilçesinde yaşandı. Pancar Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen K.S., aracını yol kenarına park ettikten sonra beklemeye başladı.

YAŞLI ADAMA TOKAT ATIP SOPAYLA DÖVDÜ

AA ve İHA'daki habere göre elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi (70) gören saldırgan K.S., elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.