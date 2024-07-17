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        Haberler Magazin Çağla Şıkel, eliyle maymun besledi

        Çağla Şıkel, eliyle maymun besledi

        Bali Adası'nda tatile çıkan ünlü model Çağla Şıkel, maymunları eliyle beslediği bir videoyu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:04
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          Ünlü model Çağla Şıkel, yurt içerisinde ailecek yaptığı tatilden sonra, Bali Adası'nda tatile çıktı.

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          Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çıktığı Bali tatilinden, eliyle maymun beslediği bir video yayınladı.

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          45 yaşındaki model, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıp; "Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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