Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!

Ordu'da eski eşi Ayşe Çetin'i (39) keser sapı ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak (49) 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesince meydana geldi. Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu. Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp, tutuklandı.

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"ORDU'YA ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİM"

Mükerrem Başarmak hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açıldı. Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Başarmak'ı dinledi. Başarmak, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, "Pişmanım. Böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Eski eşim yanlış yola saptı. Eski eşim tarafından hakaret ve aldatılmaya maruz kaldım. Ordu'ya çocuklarımı görmek için gelmiştim" dedi.