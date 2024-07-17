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        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi? Balıkla beraber tüketilmesi önerilmeyen yiyecekler | Sağlık Haberleri

        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi? Balıkla beraber tüketilmesi önerilmeyen yiyecekler

        Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, içerdiği omega-3 sayesinde kalp, damar ve kemik sağlığı için mucizevi etkiler yaratıyor, üstelik tadı da şahane... Balık, her mevsim sofralarımızın yıldızı ancak özellikle yaz aylarında balıktan sonra tüketeceğiniz besinlere dikkat etmekte fayda var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:00
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        • 1

          Türk mutfağında balığın oldukça köklü bir yeri var. Sadece balık üzerine restoranlar, balık eşlikçisi mezeler mutfağımızda balığın kapladığı yeri anlamamıza yetiyor... Ancak balıkla ilgili en flu alan sanırım balık eşlikçisi bir tatlıda henüz ortaklaşmamış olmamız.

        • 2

          Balık restoranlarında balık yanında genelde fırınlanmış helva ikram edilir ancak sıcak yaz günleri bu seçenek de eleniyor.

        • 3

          Yaz aylarında elimizin sık sık uzandığı tatlılar elbette dondurma ya da sütlü tatlılar oluyor ancak balık tükettiğimiz gecelerde elimizin gittiği bu tatlılar biraz kafamızı karıştırabilir. Pek çoğumuz balık ile yoğurt yenmez efsanesini duyarak büyüdük ne de olsa...

        • 4

          BALIKLA DONDURMA YENİR Mİ?

          Hepiniz balıkla yoğurt yenmemesi gerektiği yönünde bir uyarı almışsınızdır. Pek çok beslenme uzmanı balıkla eğer balık tazeyse yoğurt yenmesinde bir sakınca yok dese de süt ürünlerini balığın eşlikçisi yapma konusunda hala kafamız netleşmedi...

        • 5

          Balık yedikten sonra dondurma yemek genellikle zehirlenmelerin yaşanmasına neden olmaz ancak besin değeri yüksek bu iki yiyeceği arka arkaya yediğinizde sindirim problemleri yaşama ihtimaliniz yüksek.

        • 6

          Balık yedikten sonra dondurma yemek isterseniz ölçüsünü abartmamaya dikkat edin ve vücudunuzu dinleyin. Genelde tehlikeli bulunmayan bu durum balığın bayat ya da bozuk olduğu durumlarda tehlike barındırabilir.

        • 7

          BALIKLA ROKA TÜKETMESEK OLUR MU?

          "Elbette olmaz" diye bağırıyorsunuz değil mi? Tahmin etmek zor değil... Ancak uzmanlar balıkla özdeşleşen bu nefis otun balıktan alacağınız kalsiyumu engellediğini söylüyor... Kalsiyum emilimi için balıkla ile rokanın yenmemesi tavsiye ediliyor...

        • 8

          GÜLE GÜLE GAZLI İÇECEKLER...

          Balıkla beraber en çok tüketilen içecekler arasında sayılan gazlı içecekler de balıktan alacağımız verimi engelliyor. Uzmanlara göre balık yerken kola, gazoz gibi içecekler değil de limonlu maden suyu içmemiz gerekir!

        • 9

          SÜTLÜ TATLILAR DA OLMAZ ŞERBETLİ TATLILAR DA...

          Balıktan sonra hangi tatlının yeneceği bilinmiyor demiştik en başta... Aynı yerdeyiz. Uzmanlara göre sütlü tatlılardan bayat balıkta bol miktarda bulunan "histamin" proteininin zararlı etkisinden korunmak için, şerbetli tatlılardan da yüksek şekerin midemize vereceği ağırlıktan kaçınmak için uzak durmalıyız.

        • 10

          Galiba helvadan devam edeceğiz...

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