Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi? Balıkla beraber tüketilmesi önerilmeyen yiyecekler

Yaz aylarında elimizin sık sık uzandığı tatlılar elbette dondurma ya da sütlü tatlılar oluyor ancak balık tükettiğimiz gecelerde elimizin gittiği bu tatlılar biraz kafamızı karıştırabilir. Pek çoğumuz balık ile yoğurt yenmez efsanesini duyarak büyüdük ne de olsa...