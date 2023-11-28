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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziraret etti - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziraret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:02
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        Büyükekşi, Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise futbol camiası adına Sayın Ali Yerlikaya'ya görevlerinde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

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