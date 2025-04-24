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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu adına tarihi bir an - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu adına tarihi bir an

        UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:26
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        "Türk futbolu adına tarihi bir an"
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA temsilciliğinin Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

        "TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR AN"

        UEFA’nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi olacak İstanbul’daki temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Bugün, Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ediyor; Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul’umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu adım, Türkiye’nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde önemli pay sahiplerinden bir tanesi de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin oldu. İş birlikleri, destekleri ve güvenleri için başta Ceferin olmak üzere UEFA ailesine teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

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        "TÜRKİYE'NİN FUTBOL DÜNYASINDAKİ ETKİSİ DAHA DA ARTACAKTIR"

        UEFA temsilciliğinin, Türkiye’nin tanımı açısından önemli olacağını ifade eden Başkan Hacıosmanoğlu, "Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye’nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA’ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak; Avrupa futbolunun entegrasyonu daha da pekişecektir" şeklinde konuştu.

        Türkiye’nin kısa zaman içinde üç önemli UEFA organizasyonuna ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri ülkemizde oynanacak. Türkiye 2032 yılında ise İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleyecek. Bugün İstanbul’da hizmete giren UEFA Temsilciliği, bugüne kadar üstlendiği tüm organizasyonların altından başarıyla kalkan ülkemizin, yakın gelecekteki ev sahipliklerine de destek olacak" ifadelerini kullandı.

        Nisan ayının Türkiye ve UEFA arasındaki ilişkilerde önem arz ettiğini aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu noktada bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Nisan ayı Türkiye ile UEFA ilişkilerinde özel bir yere sahip. Türkiye Futbol Federasyonu bundan 62 yıl önce bir Nisan ayında UEFA’nın tam üyesi oldu. İstanbul, 1978’te tarihinde ilk kez UEFA Kongresi’ne ev sahipliği yaparken takvimler yine Nisan ayını gösteriyordu. Yine bir Nisan ayındayız ve Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA iş birliğinde yine tarihi bir adım atıyoruz" açıklamasında bulundu.

        "BU YOLDA DEVLETİMİZİN, KULÜPLERİMİZİN DESTEKLERİNİ HER ZAMAN YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

        Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluklarını farkında olduklarını da vurgulayan Başkan Hacıosmanoğlu, "Futbolun birleştirici gücüyle, bu güzel oyunun ülkemizde çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolda devletimizin, kulüplerimizin desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. UEFA ile olan iş birliğimizi daha da derinleştirerek, futbolun evrensel değerlerini yüceltecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün ülkemiz, futbol camiamız ve UEFA için hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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