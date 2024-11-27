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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar bizi güçlendirir - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar bizi güçlendirir

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:18
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi TRT Spor'a konuştu..

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

        "Önemli bir maç, milli maç gibi düşünüyoruz. Beşiktaş değerli bir kulübümüz. Farklı anlamları da var tabii bu maçın. Hasan başkan ile de bu süreçte sürekli istişare halindeydik. Maçın Türkiye'de oynanması konusunda devletimizin verdiği bir karar vardı. Biz de federasyon olarak aynı paralelde düşünüyoruz. Beşiktaş kulübümüz de öyle... Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz ama ne yazık ki bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Rusya ile Ukrayna iki devlet savaşıyor ama biz savaşın her türlüsüne karşıyız. Oradaki savaşa da karşıyız. Sporun barışa hizmet etmesini istiyoruz. Rusya'ya uygulanan ambargo, çocukları, hastaları, yaşlıları, okulları, ibadethaneleri bombalayan, insanları öldüren, bu dünyada ağır ceza alması gereken zihniyet ne insan hakları tanıyor, ne hukuk tanıyor. Ama bunların takımlarına bu ambargo uygulanmıyor. Bu takımlar hala dünyada spor faaliyetlerinin içerisinde duruyor. Biz de buna karşı durmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün buradayız. Hem Filistin, hem Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah yarın sahada Beşiktaş gerekli cevabı verecek, bütün müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır."

        İSTİFA YANITI!

        "Genel Kurul üyeleri teveccüh gösterdi, bizi seçti. Hayatımız hep mücadeleyle, savaşla geçti. Hayatımızda hiçbir işi yarım bırakmadık. Ama kirli oyunlara dikkat ederseniz... Benim telefonumda halen Trabzonspor Başkanıyken FETÖ'nün kumpaslarıyla karşı karşıya kalan başkanlardan bir tanesiyim... "Fuat Avni"nin telefonumda mesajları duruyor. "Ayın 15'inde istifa etmezsen birçok rezil kasetini yayınlayacağım" diye... 2015'te olan o zaman da hatırlarsanız "kumarbaz başkan" diye yayın yapmışlardır. Ama bugün ne hikmetse bakıyorum, yine aynı FETÖ taktikleri, 2015'teki görüntüyü sanki bugün Karadağ'da yaşanmış gibi tekrar servis eden aynı zihniyetin devamı var. Çünkü Kayseri'de maça gittik, Karadağ maçına iki gün kala benim aile dostlarım ordaydı. Benim eşim, çocuklarım ordaydı. Onların yanına gittim. İki gün kaldım ve döndüm. Buradaki konuyu kamuoyu çok daha iyi anlıyor. Bunlar bizi güçlendirir. 2015'te FETÖ'nün servisini bugün kim gündeme taşıyorsa, kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle taşıyorsa onlar utansın. 2015 nere 2024 nere... Biz Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için geldik. Arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadelemizle devam edeceğiz. Allah hiçbir zaman bize yanlış şeyler yapmayı nasip etmesin, güzel şeyler yapmayı nasip etsin."

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