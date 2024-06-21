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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Habertürk TV'ye özel açıklamalar! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Habertürk TV'ye özel açıklamalar!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Büyükekşi, "Milli Takım'da Arda gibi bir yeteneğin oynaması bizim açımızdan kazanç" ifadelerini kullandı

        Giriş: 21.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:55
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        Büyükekşi'den Habertürk TV'ye özel açıklamalar!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Almanya'da gerçekleştirilen röportajda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

        İşte Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı:

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