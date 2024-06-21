TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Habertürk TV'ye özel açıklamalar!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Büyükekşi, "Milli Takım'da Arda gibi bir yeteneğin oynaması bizim açımızdan kazanç" ifadelerini kullandı
Giriş: 21.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:55
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Almanya'da gerçekleştirilen röportajda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.
İşte Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı:
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