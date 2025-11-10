TFF, 'bahisçi futbolcular' için toplanma kararı aldı!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarın saat 17.00'de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.
Giriş: 10.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:47
