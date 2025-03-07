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        Haberler Spor Futbol TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi - Futbol Haberleri

        TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:49
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        TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın hakemler ve davetliler katıldı.

        Etkinlikler kapsamında "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ve "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapıldı.

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        MHK Başkanı Gündoğdu, organizasyonda yaptığı açılış konuşmasında, etkinliklerle kadın hakemlerle empati yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de hakemliğin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özellikle kadınlar bu konuda fazlasıyla övgüyü hak ediyor. Eğitime yatırım yapmadan hiçbir şekilde verim alamayız. Bu etkinlikler doğrultusunda empati yapmak ve kadınların bakış açılarının birleştiği noktayı yakalamayı arzu ettik. 610 kadın hakemimiz var ve bu sayı erkek hakemlere oranla oldukça dengesiz. Önce niceliği, sonrasında niteliği artırmamız gerekiyor. Ocak ayında 42 kadın hakem arkadaşımızı klasmandaki kadrolara dahil ettik. En önemli hedefimiz sahada nitelik ve niceliği artırırken, VAR kadrosunda da kadın hakemler yetiştirmek. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadılar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Hakemler Melek Dakan ve Arzu Görgün'ün konuşmacı olarak yer aldığı "Türk futbolunda karar verici kadınlar" panelinde Türk futbolunda kadın hakemlerin yeri konusu üzerinde durulurken, hakemler Asen Albayrak ve Ayşenur Karakoç ile Selçuk Pehlivanoğlu'nun bulunduğu "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisinde ise kadın hakemlere verilen eğitim süreçleri ve İngilizce eğitiminin önemi işlendi.

        Panellerin ardından açıklamada bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kadınların her zaman ön planda olması gerektiğini belirterek, "Kadınların bizden önde olması lazım. Bizim kadın hakemlerimiz dimdik durur, kararlarını dimdik verir. Derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar, benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi maçı yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikler, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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