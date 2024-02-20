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TFF, Süper Lig'de oynanan 26. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Bu haftaki maçları yöneten hakemlerin Kasımpaşa - Fatih Karagümrük müsabakasının 79. dakikası, Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikası, Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 63. dakikası, Gaziantep FK - Samsunspor müsabakasının maç sonu, Pendikspor - Trabzonspor karşılaşmasının 26. dakikası, ve Başakşehir - Kayserispor maçının 90+6. dakikasında VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonlardaki konuşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

Daha önce resmi internet sitesinden bir duyuru yayınlayan Federasyon, 26. haftadan itibaren hakemlerin, VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olacak paylaşılacağını açıklamıştı.