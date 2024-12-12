TFF, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlenmiştir. 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan liste belli oldu.

FIFA hakemi Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

FIFA Futsal Hakemi Ayberg Öz listeye eklenmiştir.