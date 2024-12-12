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        Haberler Spor Futbol TFF, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı!

        2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. FIFA tarafından onaylanan listede Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır ilk kez listede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:17
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        TFF, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlenmiştir. 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan liste belli oldu.

        FIFA hakemi Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

        FIFA Yardımcı Hakemi Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

        FIFA Video Yardımcı Hakem Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

        FIFA Futsal Hakemi Ayberg Öz listeye eklenmiştir.

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