TFF 2. Lig'de Play-off müsabakaları oynandı
TFF 2. Lig'de Play-off 1. tur karşılaşmaları tamamlandı. 1461 Trabzon FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve 24Erzincanspor tur atlayan takımlar oldu.
Giriş: 09.05.2024 - 22:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 22:56
TFF 2. Lig play-off 1. turunda oynanan dört müsabaka tamamlandı.
Rakiplerini yenen 1461 Trabzon FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve 24 Erzincanspor tur atladı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 4-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-0
Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdman Yurdu: 0-1
24Erzincanspor-Menemen FK: 3-2
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