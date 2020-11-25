TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu!

Futbol: TFF 1. Lig

- Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın

19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk

30 Kasım Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge​​​​​​​