Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker