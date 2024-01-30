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        Haberler Gündem Güncel Tezgahlarda bolca bulunan hamsi 160 TL'ye satılırken, lüfer 360, turna mezgit 500 TL

        Tezgahlarda bolca bulunan hamsi 160 TL'ye satılırken, lüfer 360, turna mezgit 500 TL

        Kar yağışının yurt genelinde etkili olması, balık miktarında yaşanan azalma fiyatları da etkiledi. Tezgahlarda bolca bulunan hamsi 160 TL'ye satılırken, lüfer 360, turna mezgit 500, torik bin TL'ye alıcı buluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:14
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        Hamsi, lüfer, mezgit tezgahlarda kaç lira?
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        Kış ayında balıkların çeşitliliğinde ve miktarında azalma olunca fiyatlarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Kocaeli'de kış ayında vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık türleri hamsi, istavrit ve mezgit olurken, tezgahın en pahalı balığı ise torik oldu.

        Torik, tanesi bin TL'den alıcı bulurken, barbun ve tekirin fiyatları ise 350-400-600 TL'ye kadar çıkıyor. Tezgahlarda bolca bulunan hamsi 160 TL, istavrit 150 TL, mezgit 150-160 TL, tekir 325-350 TL, çupra ve levrek (tane) 110-150 TL'den satılıyor.

        "BU MEVSİMDE YAĞLI HAMSİNİN ÇIKMASI SÜRPRİZ"

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        Kış döneminde balık çeşitliliğinde azalma olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "İzmit'te kar yağdığı zaman balık yeniliyor. Kar yağdığı zaman balığın en azaldığı döneme giriyoruz. Balığın bolluk dönemi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 15 Ocak'a kadardır. Kar yağdığı zaman insanlar hamsi yağlanacak sanıyor. Kar yağdı zaman hamsinin yağını bıraktığı döneme giriyoruz. Ancak şu an küresel ısınmadan dolayı hamsiler yağlı. 40 sene evvel Karadenizliler 15 Ocak'ı geçtiği zaman hamsiyi ağzına koymazdı çünkü sakallanır ve acırdı. Ancak şimdi küresel ısınmadan dolayı farklı olaylar oluyor. Bu mevsimde yağlı hamsinin çıkması sürpriz çünkü şu an buzhane balıkları piyasaya çıkması lazım. Hamsinin biraz fiyatı yüksek ama taze ve günlük" diye konuştu.

        "BARBUN VE TEKİRİN 350-400-600 TL'YE KADAR FİYATLARI ÇIKIYOR"

        Fiyatlarla ilgili bilgi veren Bineklioğlu, “Hamsiyi şu an 160 TL'ye satıyorum, dün 200 TL'ye sattım. İstavrit 120-130-180 TL bandında satılıyor. Şimdi istavritin en lezzetli zamanı. Bu mevsimde en güzel yenilecek balıklardan bir tanesi istavrit. Şu an da en yüksek balık fiyatımız torik. Torikin tane fiyatı bin TL. Bir torik ortalama 2 buçuk kiloya denk geliyor. Çok az olduğu için lüferi 360 TL'ye satıyorum. Normal tekir, barbun gibi balık fiyatlarının bandı 120 ile 250-350 arasında değişiyor. Fiyatlarının yüksek olmasının sebebi balıkların azaldığı dönemde olmamızdan kaynaklanıyor. Barbun ve tekirin 350-400-600 TL'ye kadar fiyatları çıkıyor. Denizden az balık çıkınca fiyatı artar. Vatandaşların balığa ilgisi yoğun" şeklinde konuştu.

        "BU SENE PALAMUT VE ÇİNEKOP YOK"

        Fiyatları aktaran Kemal Bineklioğlu, "Hamsi 160 TL, istavrit 150 TL, mezgit 150-160 TL, tekir 325-350 TL, çupra ve levrek (tane) 110-150 TL, deniz levrekleri 350-450 TL, lüfer (tanesi) 360 TL, turna mezgit 500 TL. Bir ay daha balık fiyatları bu seviyede devam eder. Mart ayından sonra fiyatlar

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