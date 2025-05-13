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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TETHYS ve Minespider'dan dijital madencilik işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Minespider ve TETHYS, Türkiye ve Orta Asya’da madencilik tedarik zincirlerini dijitalleştirmek için güçlerini birleştirdi

        Trans-Eurasian Gateway (TETHYS) ile Minespider Türkiye ve Orta Asya'daki madencilik projelerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için güçlerini birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:00
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        TETHYS ve Minespider'dan dijital madencilik işbirliği
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        Madencilik tedarik zincirlerinde izlenebilirlik ve Dijital Ürün Pasaportu (DPP) çözümleri konusunda küresel liderlerden biri olan “Minespider” ve İstanbul merkezli, Türkiye ve Orta Asya’da madencilik inovasyonu ve tedarik zinciri dijitalleşmesi alanlarında faaliyet gösteren bir platform olan “TETHYS” gelecek nesil dijital izlenebilirlik çözümleri geliştirmek amacıyla bir güçlerini birleştirdi.

        Bu ortaklık, Türkiye ve Orta Asya’daki kritik hammadde izlenebilirliği, batarya pasaportları ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) veri sistemlerinin Türkiye ve Orta Asya’daki madencilik projelerine entegre edilmesine odaklanıyor.

        Bu işbirliğinin amacı ise Türkiye ve Orta Asya'daki madencilik projelerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak, regülasyonlara uyum sağlamak ve Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel pazarlara ihracat yapabilmenin önünü açmak olarak açıklanıyor.

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        Şirketler, teknoloji entegrasyonu fırsatlarını birlikte değerlendirecek, kavram kanıtlama projeleri geliştirecek ve yeni regülasyonlara alışık endüstriler için müşteri stratejilerini yönetecek.

        Minespider kurucu ve CEO’su Nathan Williams, bu işbirliğini yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Williams, Türkiye ve Orta Asya’da mineral tedarik zincirlerine daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik kazandırmanın TETHYS ile ortak hedefleri olduğunu, şirket ile birlikte bilinçli ve sürdürülebilir kararlar almayı mümkün kılacak dijital altyapıyı kuracaklarını belirtti.

        TETHYS Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Keser Berber ise konu hakkında ortaklığın hedefinin Türkiye ve Orta Asya’da madencilik yaşam döngüsünün tamamı için dijital uyumluluğu güvence altına almak olduğunu ifade etti. Keser, gelişmiş izlenebilirlik ve veri sistemleri sayesinde yasa dışı madencilik, zanaatkar madencilik suistimalleri ve insan hakları ihlali gibi riskleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını da ekledi.

        Türkiye, 70 farklı doğal kaynağa ev sahipliği yapmakta ve bunların 60’ını aktif olarak uluslararası pazarlarda işlemektedir.

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