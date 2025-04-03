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        Haberler Sağlık Testis kanseri erken tanı kiti geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Testis kanseri erken tanı kiti geliştirildi

        Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nazlı Ece Ordueri, testis kanserinin erken tanısı konusunda bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 15-45 yaş arası genç erkeklerin erken dönemde testis kanseri riskine karşı tarama yapabilmesini sağlayacak bir hücre teknolojisi geliştirildi. Projenin şu anda patent aşamasında olduğunu belirten Doç.Dr. Ordueri, "Klinik uygulamalara geçebilmesi için gerekli yatırım süreçlerinin tamamlanması bekleniyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:15
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        Testis kanseri erken tanı kiti geliştirildi
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        Doç. Dr. Ordueri, testis kanserinin erken tanısı konusunda bir çalışma gerçekleştirdi. Projenin hormon aracılı biyobelirteçlerin kullanıldığı bir tanı kiti geliştirilmesiyle işlemekte olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ordueri, “Biruni Teknopark bünyesinde 2023'ten bu yana faaliyet gösteren Neopreklinik ile İtalya'dan CNR’ın iş birliği, testis kanseri erken tanısı konusunda bulgulara ulaşılmasını sağladı” diye konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR"

        Doç.Dr. Ordueri, “Testis kanseri, 15 ile 45 yaş arası erkeklerde en sık görülen kötü huylu kanserden biri olarak görülürken erkeklerde gelişen tümörlerin yüzde 1’ini temsil ediliyor. Testis kanserinin, erken teşhis edilmediği takdirde kısırlığa neden olabileceği ve tedavi sürecinin uzun zaman alabileceği biliniyor. Bu riski ortadan kaldırmak için menide, tükürükte ya da kan örneklerinde testosteron seviyesini ölçen bir tanı kiti geliştirmeyi başardık. Bu kiti kullanarak, testis kanseri erken evrelerde tespit edilebilecek ve kanserin ilerlemesi engellenebilecek. Testis kanserini erken tespit etmek, hem kısırlık riskini azaltmak hem de tedavi sürecini hızlandırmak açısından önem arz ediyor” dedi.

        "TANI KİTİ TESTİS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

        Doç. Dr. Ordueri, “Proje, hormon aracılı biyobelirteçlerin kullanıldığı bir tanı kiti geliştirilmesiyle işlemektedir. Bu tanı kiti, testis kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynayarak, hastalığın tedavi sürecine yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır” diye konuştu.

        "TOPLUMSAL BİR FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYOR"

        Projenin toplumsal etkisi hakkında konuşan Doç.Dr. Ordueri, “Bu erken tanı ve tarama testleri, testis kanseri konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Aileler, genç erkeklerin testis kanseri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini anlayacaklar ve bu durum sağlık sisteminin de bir parçası haline gelecek” ifadelerini kullandı.

        "PROJE ŞU ANDA PATENT AŞAMASINDA"

        Türkiye’nin her bir köşesindeki genç erkeklerin bu tarama testlerinden geçmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ordueri, “Proje şu anda patent aşamasında ve klinik uygulamalara geçebilmesi için gerekli yatırım süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Yetkili makamlarla iletişime geçtik. Tarama testlerinin en yakın zamanda hayata geçirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

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