ANESTEZİ İLERLEYİNCE SEZARYEN AMELİYATLAR ARTIŞ GÖSTERDİ
Bunun üzerine yöntemi geliştirmek amacıyla kesim sırasında daha az hassasiyet yaratan testere cihazını tasarladırlar.
Böylece modern motorlu testerenin öncüsü oldular. İlerleyen zamanlarda Bernhard Heine adlı ortopedist, osteotom adında bir alet ile testereyi daha da geliştirdi.
Anestezi de popüler hale geldikten sonra, motorlu testerenin simfizyotomi yönteminde kullanılması geniş çapta kabul edildi. Hatta diğer ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.