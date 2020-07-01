Test Uçuşu ATTOL başarıyla tamamlandı

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Airbus bu projeyi tamamlarken, havacılıkta dünyada bir ilk olan yerleşik görüntü tanıma teknolojisini kullanarak tam otomatik görüş tabanlı uçuş testleri ile ticari bir uçağın otonom taksi, kalkış ve inişini gerçekleştirdi.

Toplamda 500'den fazla test uçuşu gerçekleştirilirken bu uçuşların yaklaşık 450'si ham video verilerinin toplanması, algoritmaların desteklenmesi ve ince ayar yapılması için tahsis edilirken, her biri beşer kalkış ve iniş de dahil olmak üzere tam altı test uçuşu serisi, bağımsız uçuş yeteneklerini test etmek için kullanıldı.

Airbus tarafından geliştirilen ATTOL projesi, pilotların veri etiketleme, işleme ve model oluşturma için makine öğrenme algoritmalarının ve otomatik araçların kullanımı da dahil olmak üzere otonom teknolojilerin nasıl çalıştığını keşfetmelerini sağlamak ve uçak operasyonları yerine stratejik karar alma ve görev yönetimine daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmak için başlatılmıştı.

Gelecekteki uçak operasyonlarındaki iyileştirme ve uçuş güvenliğini arttırma kapasitelerini söz konusu gelişmiş teknolojilerle analiz eden Airbus'ın malzemeler, alternatif itme sistemleri ve bağlantı gibi diğer yeniliklerin yanı sıra otonom teknolojilerin uygulanmasına yönelik araştırmalara devam ettiği bildirildi.