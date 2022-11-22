Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Test edebilir miyim dedi, motoru çalıp gitti! O anlar kamerada... - Son haberler

İstanbul'da test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

İstanbul'da, motosikletini satmak amacıyla bir internet sitesine ilan veren Erol Özdemir'e ulaşan şüpheli, pazarlık sonrasında test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiğini belirten Erol Özdemir, "Kıran kirana bir pazarlık yapıp, 220 bin liraya anlaştık. Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık. Test sürüşü yapıp, yapamayacağını sorduğunda kendi malıma güvendiğim için anahtarımı verdim. Uzun farlarını yaktı. Adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti. Hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim" dedi

Giriş: 22.11.2022 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
Test edebilir miyim dedi, motoru çalıp gitti! O anlar kamerada... - Son haberler
Test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, internet sitesindeki ilanla ilgili temasa yönelik önlemler motosikleti almaya gelen şüpheli, satıcı ile uzlaşmadan sonra test sürüşü için bindiği motosiklet çalıp, kayıplara karıştı.

Olay, Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde, 16 Kasım Çarşamba günü akşam meydana geldi. Motosikletini içeren bir internet sitesi ilan veren Erol Özdemir, alıcı arayan kişiyle, buluştur. Şüpheli ile Özdemir motosikletinin bulunduğu otoparkta bir süre pazarlık yaptı.

GÜVENİNİ KAZANDI, GERİ DÖNMEDİ

Şüpheli motosikleti inceledikten sonra, test sürüşü yürütebildiğini söyledi. Güvenini yazdığı Özdemir'den motosikletin anahtarını teslim aldı. Daha sonra otoparktan motosikletle şüphelenen, geri dönmedi.

"SIKI DA BİR PAZARLIK YAPISI"

Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiklerini söyleyen Erol Özdemir, "Satmayı uzatmak, reklamını bir internet sitesine koyduk. Orada, reklamı gören bir kişi bizi aradı, motosikleti görmek istediğini söyledi. az 10 dakika pazarlığımız sürdü. Kıran kırana bir pazarlık yaptık. Motosikletimi 227 bin liraya satışa koymuştum, 220 bin liraya anlaştık" dedi.

"UZUN FARLARI YAKTI, ADETA BİZE SELAM ÇAKTI"

Hırsızlık anını anlatan Erol Özdemir, "Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık, yaklaşık 3-5 dakikadaki gürültü gürültüleri. Herhangi bir eksik bulamadı, yine de kontrol etmek istediğini belirtti. için anahtarı vardı.uzun yıllar abone bulunduğumuz otoparkta duran bir motosikletti.daha sonra motosiklete binip çalıştırdı,uzun farlarını yaktı.adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti.o an basiretim bağlandı.hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim.olayın hemen ardından Polis deneyimledi, şikayetçi oldum.

"BABAMA BEN YÖNLENDİRDİM, TAHMİT ETMEMİŞTİK"

Motosikleti çalınan Erol Özdemir'in oğlu Hasan Özdemir, "Motosikleti internetteki sitesinde ilana ben koydum, arayan kişiyi de babama ben yönlendirdim, süreç böyle gelişti. Böyle bir şeyin başına gelebileceğini hiçbir şekilde tahmin etmemiştik" diye konuştu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.