Bazı iPhone kullanıcılarına sabah saatlerinde sesli bir şekilde 'Test Alert Notification' başlığıyla 'Evde kal Türkiye' bildirimi gitti. Kullanıcılar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda tatil günü gelen bu bildirimle uyandıklarını belirtti.

TEST ALERT NOTIFICATION NEDİR? NASIL KAPATILIR?

iPhone kullanıcılarının 'Test Alert Notification' almayı kapatma imkanı bulunuyor. Bunun için 'Ayarlar'ı seçerek 'Bildirim' seçeneğine gidip 'Test Alert Notification' sekmesinin kapatılması gerekiyor. Bu seçenek ekranın en altında yer alıyor.

Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone ve Apple Watch'lar acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabiliyor.

Felaket durumlarında vatandaşlarına acil durum gönderme uygulamasını devreye almak isteyen İngiliz hükümeti benzer bir test uyarısını mayıs ayında East Suffolk bölgesinde yaşayan vatandaşlarına yolladı. Haziran ayında ise Reading şehrinde bir başka deneme gerçekleştirildi. Bu denemelerden önce vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.

Konuyla ilgili Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24 Temmuz 2021 sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Türkiye" bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."