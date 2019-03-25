Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı.

Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi.



