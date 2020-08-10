Teslimatlar 2021 Mart'ta

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2021’de teslim edilmesi planlanan Flowers Park projesinde kaba inşaatın hemen hemen tamamladığı belirtildi. 6 katlı 6 blokta toplam 190 konut ve 20 ticari üniteden oluşan projenin, toplam 13,5 dönüm arazi üzerinde geliştirildiği ve 7,5 dönümü peyzaj alanına ayrılmış alan ile bölgenin en büyük bahçesi olma özelliğini taşıdığı belirtildi.
En küçük dairenin net kullanım alanının 118 m2 olduğu projede, M2 Birim fiyatlarının 4.950 TL’den başladığı, ve kamu bankalarının sunduğu 0.64 faiz oranı avantajınında sağlandığı açıklandı
"FİYATINI SON 5 YILDA YÜZDE 180 ARTIRDI"
Projenin satış direktörlüğünü yürüten Projekspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut, bölgenin yatırım değerine de dikkat çekerek, “Özellikle pandemiden sonra sakinliği, az katlı ve modern yapılaşması ile dikkat çeken Mimaroba Bölgesi aynı zamanda 3 tarafı denizle çevrili bir yarım ada. Bir tarafı da E5 ile kesildiği için pek bilinmeyen gizli bir yaşam alanı gibi. Bu yarım ada içerisinde geliştirilecek arazi sayısı kısıtlı olduğu için bölge değerini her geçen gün katlamakta. Fiyatların son 5 yılda yüzde 180 arttığı Mimaroba hem yaşam hem yatırım kalitesi anlamında İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden biri. Çalışmaları devam eden sahil yolu ve Kıyı İstanbul Marina – Çarşı – Otel projesinin tamamlanması ile bölgenin değerinin çok daha artmasını bekliyoruz “ dedi.
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