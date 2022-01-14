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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini bildirdi. Açıklamadan önce Tesla online mağazasında bazı ürünlerin Dogecoin cinsi fiyatı da yer almaya başladı.

Dolayısıyla Elon Musk'ın açıklamasından önce Dogecoin yükselişe geçmişti. Ancak açıklamayla beraber yükseliş hızlandı. Dogecoin günlük yüzde 16.7 değer kazanarak 0.20 doları gördü.

Musk, aralık ayında firmanın Dogecoin kabul etmeye hazırlandığını açıklamıştı. Ancak uygulamanın hayata geçmesiyle yine de kripto paranın değerinde hızlı bir artış yaşandı.

Tesla geçen yıl Bitcoin ile satışa başlamış ancak Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar sebebiyle mayıs ayında bu uygulamaya son vermişti.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Dogecoin'de hızlı bir yükseliş yaşanırken dün 44.000 doların üzerini test eden Bitcoin yeniden 43.000 doların altına geriledi. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 2 değer kaybederek 42. 890 dolara düştü.