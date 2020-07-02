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Elektrikli araç üretici Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı. ABD merkezli üreticinin Nisan-Haziran dönemindeki satışlarının yüzde 4.8 oranından azaldığının açıklanması sonrası şirketin hisse değerinde yükseliş meydana geldi.

Yüzde 3.7 oranında değerlenen Tesla hisseleri şirketin piyasa değerini yükselterek Toyota'nın önüne geçirdi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, yılın ikinci üç aylık döneminde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştiği kaydedildi. Analistlerin bu dönemde 72 bin adet Tesla satışı beklemesi ise, şirketin borsa performansında etkili oldu.

Tesla'nın pandemi döneminde yaşadığı kayıp, diğer üreticilerden daha az olması ile dikkat çekiyor.

Öyle ki, General Motors, Toyota ve Fiat Chrysler gibi üreticiler, son 3 ayda yüzde 30'un oranında gerileme kaydettiler.

Tesla'nın bu dönemde 80 bin Model 3 ve Model Y, 10 binden fazla da Model S ve Model X sattığı açıklandı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Mayıs ayında tüm uyarıları rağmen fabrikalarının kapılarını açarak üretime başlama kararı ile gündeme gelmişti.

Öte yandan, geçen yıl 367 bin 500 adet araç satan Tesla'nın piyasa değerinde geçtiği Toyota 2019'da 10.7 milyon araç satmıştı.

Rakamlar, Tesla'nın kendinden 30 kat daha fazla araç satan bir üreticiyi geçtiğini ortaya koyuyor.