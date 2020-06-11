Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Japon Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu.

Dün ortaya çıkan ve elektrikli kamyon Semi-Truck'ın üretimine başlanabileceği yönündeki şirket içi yazışmanın ardından, Tesla hisseleri yükselmeye başladı ve şirketin değeri 190 milyar doları buldu.

Tesla böylece Toyota, Ford, General Motors, Honda ve FCA gibi otomotiv üreticilerinden daha değerli hale gelmiş oldu.

Gelişmenin üzerine Musk, söz konusu gelişmeye ilişkin paylaşılan bir tabloyu sosyal medya hesabından beğenmekten geri kalmadı.

Tesla Şubat ayında da Volkswagen'i geçerek Toyota'nın ardından ikinci en değerli marka olmuştu.

Öte yandan, ABD'li şirketin elektrikli kamyon alanına girecek olması rakiplerini de etkiliyor. Tesla'nın rakiplerinden elektrikli araç girişimi Nikola'nın hisselerinde de önceki gün yükselme trendi izlenmişti.

Geliştirdiği elektrikli kamyonu henüz satmaya başlamayan fakat gelecek planlarını açıklayan Nikola, 117 yıllık otomotivci Ford'u geride bırakarak daha yüksek bir piyasa değerine ulaşmıştı.