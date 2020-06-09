Ekonomilerin açılması ve risk iştahının artmasıyla birlikte ABD borsalarında ralli devam ederken yakın zamanda iflas başvurusu yapan Hertz ve 5 yıllık bir elektrikli otomotiv şirketi olan Nikola'nın hisselerinde rekor yükselişler yaşandı.
İflas başvurusu sonrası 2.84 dolardan 56 sente kadar düşen Hertz Kiralama'nın hisseleri 5.53 dolara kadar yükselerek iflas öncesi seviyesini ikiye, iflas sonrası dip seviyesini ona katladı.
Öte yandan, geçen hafta Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan Nikola isimli elektrikli kamyon üreticisi bir haftada değerini ikiye katladı.
37 dolardan halka harz edilen Nikola'nın hisseleri 95 dolara kadar yükseldi. Piyasa değeri 26 milyar doları bulan şirket, 5 yıl önce kurulmasına rağmen 117 yıllık Amerikan otomotiv devi Ford'u seans içerisinde bir ara geçti. Fakat kapanışta 89 dolara inen hisse sonrası, Ford küçük bir farkla önde kaldı.
Halka arzdan önce 500 milyon dolarlık yatırım toplayan ve Tesla'nın Cybertruck'ına da rakip olan şirkete destek verenler arasında milyarder Agnelli ailesi ile bağlantılı CNH de bulunuyor. CNH, 100 milyon dolarlık nakit desteğin yanı sıra 150 milyon dolarlık da ürün yatırımı söz konusu. İki şirket Avrupa pazarında eşit hisseli bir ortaklığa sahip ve gelecek yıl Almanya'da elektrikli kamyon ve pikap üretmeyi planlıyor.
Bununla birlikte, Nikola'nın açıkladığı planlara göre 2020 yılında hiç gelir beklenmiyor. İlk elektrikli kamyonunu gelecek yıl teslim etmesi beklenen şirket, geçen yıl 188.5 milyon dolar zarar etmişti. Şirketten yapılan açıklamada kasasında 86 milyon dolar bulunduğu belirtilirken, Phoenix'te 1 milyon metrekarelik fabrikanın inşaasından sonra 2027 yılında tam kapasite üretime geçilecek ve 30 bin yakıt hücreli ve 15 bin bataryalı elektrikli araç banttan indirilmeye başlanacak.
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