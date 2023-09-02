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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla Model 3 görünüm tazeledi - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın en ucuz modeli görünüm tazeledi

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ürün gamındaki en ucuz otomobili Model 3'ü yeniledi. Makyaj operasyonu geçiren elektrikli model, daha keskin tasarım detayları ve yeni teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:01
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        • 1

          Mart ayında Türkiye'de resmi satışlara başlayan ABD merkezli elektrikli otomobil markası Tesla, Model 3 otomobilini kapsamlı bir makyaj operasyonuna tabi tuttu.

        • 2

          Markanın giriş modeli konumunda olan Model 3, makyaj operasyonu ile görünüm tazeledi ve daha sert hatlara kavuştu.

        • 3

          Aracın tampon ve jant tasarımları da güncellendi. Bu değişikliklerin otomobilin aerodinamiğini artırdığı kaydediliyor. Sürtünme katsayı değeri 0.219 olarak güncellenen otomobilin, bu sayede menzil değerinde de artış elde edildi.

        • 4

          Yapılan açıklamaya göre, Model 3'ün arkadan itişli versiyonunun menzili yapılan tasarım değişiklikleri ile birlikte 490 km'den 513 km'ye çıktı.

        • 5

          Uzun menzilli Model 3'ün menzil değeri ise makyaj operasyonunun ardından 601 km'den 629 km'ye ulaştı.

        • 6

          Dış tasarımında ön ve arka farlarda yoğunlaşan tasarım değişikliklerinin, kabin içinde ise daha minimal düzeyde kaldığı fark ediliyor.

        • 7

          Direksiyon tasarımı elden geçirilen elektrikli otomobilin, kabin içerisinde tasarımdan çok teknolojik yenilikler öne çıkıyor.

        • 8

          Aracın kabinini boydan boya saran ambiyans aydınlatma ve arka koltuk yolcularına sunulan 8 inch boyutundaki multimedya ekranı kabindeki başlıca yenilikleri oluşturuyor.

        • 9

          Tesla'dan yapılan açıklamada, aracın kabin içi ses düzeyinin kullanılan akustik camlar, sessiz lastikler, süspansiyon ayarları ve ses yalıtımlı malzemeler ile azaltıldığı da aktarıldı.

        • 10

          Model 3'ün kabinindeki 15.4 inch boyutundaki ekranın büyüklüğünde değişikliğe gidilmezken, ekrana yeni fonksiyonların eklendiği belirtiliyor.

        • 11

          Bunların arasında ise en dikkat çekeni ise, artık direksiyon üzerindeki vites kolu yerine, aracın vites geçişlerinin bu ekrandan kontrol ediliyor olması.

        • 12

          Tesla Türkiye'ye Almanya'da üretilen Model Y ile giriş yapmıştı. Markanın en ucuz modeli olan Model 3 ise, Çin'de üretilmesi sebebiyle Türkiye'ye getirilmiyor.

        • 13

          Markanın bu kararının arkasında ise Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek yüzde 40 oranındaki vergi kararı yatıyor.

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