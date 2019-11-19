Ford'un dün tanıttığı yüzde yüz elektrikli modeli Mustang Mach E'ye, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan yorum geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musk, "Mach E'yi tebrik ediyorum. Sürdürülebilir/elektrikli araçlar geleceğin kendisidir. Ford'un attığı heyecan yaratıcı adım, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli araçlara geçişini teşvik edecektir" dedi.

Elon Musk'ın açıklamasına Ford'un resmi hesabından yapılan yorumda ise, "Teşekkürler Elon. Yürekten katılıyoruz. Şarj istasyonunda görüşürüz" ifadesi kullanıldı.

SUV karoseri ile tanıtılan Mustang Mach E, doğrudan yakında tanıtılacak Tesla Y'yi hedef alan bir model olarak dikkat çekiyor.

Mustang Mach E'nin başlangıç fiyatı 45 bin dolar açıklanırken, yakında tanıtılacak Model Y'nin de fiyatının ise 40 bin dolardan başlaması bekleniyor.