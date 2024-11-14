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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla binlerce aracını geri çağırdı - Otomobil Haberleri

        Tesla binlerce aracını geri çağırdı

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 01:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 01:51
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        Tesla binlerce aracını geri çağırdı
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        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 6 Kasım 2023 ila 30 Temmuz 2024'te üretilen belirli Cybertruck araçlarını kapsadığı belirtildi.

        Açıklamada, 2 bin 431 aracın invertöründeki arıza nedeniyle geri çağırıldığı kaydedildi.

        Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu.

        Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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