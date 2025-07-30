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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla batarya ve çipte rotayı Kore'ye kırdı - Otomobil Haberleri

        Tesla ve LG'den 4.3 milyar dolarlık batarya anlaşması

        ABD'nin tarifeleri ülkenin elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yeni tedarikçiler bulmasına yol açtı. Rotayı Güney Kore'ye kıran Tesla, LG ile 4.3 milyar dolarlık batarya anlaşmasına imza attı. Reuters'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tesla, bir diğer Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics'ten de çip satın almak için önceki günlerde 16.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:03
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        4.3 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı
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        ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, Güney Koreli LG Enerji Çözümü (LGES) ile dev bir işbirliğine imza atıyor.

        İki şirket arasında, batarya tedariki kapsamında 4.3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, enerji depolama sistemi bataryaları da tedarik edilecek.

        Tesla'nın bu hamlesi ile, son tarifeler nedeniyle Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı kaydediliyor.

        LG'den alınacak lityum demir fosfat (LFP) bataryaların, Michigan'daki fabrikada üretilmesi bekleniyor.

        Reuters'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tesla Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Çin'den LFP bataryaları tedarik edildiği için ABD tarifelerinin "çok büyük" bir etkiye sahip olacağını belirtmişti.

        SAMSUNG'DAN ÇİP ALACAK

        Tesla bu hafta ayrıca bir diğer Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics'ten çip satın almak için 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını da duyurdu.

        LG, Çinli şirketlerin hakimiyetindeki batarya kimyası olan LFP pilleri ABD'deki üreten az sayıdaki şirketten biri.

        Mayıs ayında Michigan'daki fabrikasında LFP batarya üretimine başlayan LG, ülkede azalan elektrikli araç talebi sonrasında enerji depolama sistemlerine ağırlık vermeyi değerlendirdiğini açıklamıştı.

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