Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 19 Şubat Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 19 Şubat Pazar TRT1 yayın akışı

TRT 1'de bu hafta da dizilerin yayınlanması nedeniyle vatandaşlar, Teşkilat'ın bugün olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Pazar günleri izleyicileri ile buluşan dizinin akıbeti ile ilgili bilgileri derledik. İşte, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam neden olmadığına dair tüm ayrıntılar...

Giriş: 19.02.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeni sezonuyla da oldukça heyecanlı bölümlere sahne olan Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Teşkilat dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...

  • TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

  • TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

    Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 ŞUBA 2023

    11:40 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerinin Peşinde

    13:20 Yürek Çıkmazı

    15:40 Muallim (Yerli Sinema)

    19:00 Ana Haber

    20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

    00:20 Yerli Dizi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.