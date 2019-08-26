TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Okul alışverişi esnafı canlandıracak. Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar liranın girmesi bekleniyor" dedi.



Palandöken yazılı açıklamasında, yaz tatilinin sona ermesi ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çok sayıda sektörün canlanacağına dikkati çekti.

Ülke genelinde 18 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlamasının, piyasaya büyük hareketlilik getireceğini belirten Palandöken "Okul alışverişi esnafı canlandıracak. Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar liranın girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Harcamaların kaliteye ve semte göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira tutarken, ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 - 2 bin lira gibi farklılık da gösterebiliyor. Ulaşım giderleri, yemek gibi harcamalar da eklendiğinde ülke genelindeki milyonlarca öğrenci için yapılacak harcamalar konfeksiyondan kırtasiyeye, ayakkabıcıdan berbere kadar tüm esnafımız için hareketlilik sağlayacak. Bayram hareketliliğinin ardından okulların açılması piyasada olumlu bir hava oluşturacak."