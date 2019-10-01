Teşebbüs ne demek? Teşebbüs sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TEŞEBBÜS TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, teşebbüs şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "teşebbus, teşeppüs" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "teşebbüs"tür.

TEŞEBBÜS NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "Girişim, girişme" olan teşebbüs, Arapça kökenlidir.