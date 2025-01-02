Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı
Tesbih namazı, Regaib Kandili'ni ibadetler ile karşılamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Müslümanlar için mübarek olan üç ayların gelişini temsil eden Regaib Kandili 2025 Diyanet takvimine göre, 2 Ocak akşamı idrak edilecek. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, tesbih namazı kılınışı
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Tesbih namazı kılınışı ibadetlerini idrak edecek Müslümanların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili müslümanlar tarafından dualar ve çeşitli ibadetlerle karşılanıyor. Bunlardan biri de Tesbih namazı oldu. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
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1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.
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2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
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3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
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4.REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.
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