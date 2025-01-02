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        Haberler Bilgi Yaşam Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınışı

        Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı

        Tesbih namazı, Regaib Kandili'ni ibadetler ile karşılamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Müslümanlar için mübarek olan üç ayların gelişini temsil eden Regaib Kandili 2025 Diyanet takvimine göre, 2 Ocak akşamı idrak edilecek. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, tesbih namazı kılınışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:15
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        • 1

          Tesbih namazı kılınışı ibadetlerini idrak edecek Müslümanların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili müslümanlar tarafından dualar ve çeşitli ibadetlerle karşılanıyor. Bunlardan biri de Tesbih namazı oldu. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

        • 2

          TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

          Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

          Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

          "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

        • 3

          1.REKAT

          Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

          Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

          Sübhâneke'den sonra

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra

          10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          İkinci rek'ate kalkılır.

        • 4

          2.REKAT

          İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

          Fatiha'dan önce

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          Üçüncü rekata kalkılır.

        • 5

          3.REKAT

          Dördüncü rek'ate kalkılır.

          Sübhâneke'den sonra

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra

          10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

        • 6

          4.REKAT

          Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

          Fatiha'dan önce

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır

          Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

          Dua edilir.

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