Tesbih namazı kılınışı ibadetlerini idrak edecek Müslümanların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili müslümanlar tarafından dualar ve çeşitli ibadetlerle karşılanıyor. Bunlardan biri de Tesbih namazı oldu. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?