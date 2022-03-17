Bu gece Berat Kandili'nde ibadet ve dualarını eda edecek vatandaşlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. Tesbih namazı uzun bir namaz olmasına karşın eda edildiği zaman büyük bir sevabı vardır. Peki, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı...