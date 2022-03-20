Sahilde bulunan ve jel bir tüp gibi duran bu canlının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eğer bir fikriniz yoksa bu canlının kalamar yumurtası olduğunu söyleyelim. Genellikle deniz tabanında olan kalamar yumurtası bazı durumlarda bu karede olduğu gibi sahile vurabiliyor.