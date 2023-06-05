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Tuzla'da tersaneden denize düşen genç işçi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde çalıştığı tersaneden denize düştüğü öne sürülen 18 yaşındaki İbrahim Dam, sahil güvenlik ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 05.06.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, tersaneden denize düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Dam (18) tersanede çalıştığı sırada denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Dam, olay yerine gelen ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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